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SOCAR обсудила с Boston Consulting Group возможности сотрудничества в области цифровизации

SOCAR обсудила с Boston Consulting Group возможности сотрудничества в области цифровизации Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) обсудила с компанией Boston Consulting Group (BCG) существующие и потенциальные возможности сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и цифровизации.
Энергетика
30 мая 2023 г. 14:46
SOCAR обсудила с Boston Consulting Group возможности сотрудничества в области цифровизации

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) обсудила с компанией Boston Consulting Group (BCG) существующие и потенциальные возможности сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и цифровизации.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с управляющим директором и генеральным партнером BCG Паттаби Сешадри.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между SOCAR и компанией BCG, была представлена информация о проектах, реализуемых BCG, в том числе о работе, проводимой для развития цифровой экономики.

В рамках встречи была обсуждена долгосрочная корпоративная стратегия SOCAR, в частности, было отмечено, что внедрение цифровых и инновационных технологий на предприятиях является приоритетным направлением.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Boston Consulting Group” ilə rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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