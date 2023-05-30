SOCAR обсудила с Boston Consulting Group возможности сотрудничества в области цифровизации

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) обсудила с компанией Boston Consulting Group (BCG) существующие и потенциальные возможности сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и цифровизации.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) обсудила с компанией Boston Consulting Group (BCG) существующие и потенциальные возможности сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и цифровизации.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с управляющим директором и генеральным партнером BCG Паттаби Сешадри.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между SOCAR и компанией BCG, была представлена информация о проектах, реализуемых BCG, в том числе о работе, проводимой для развития цифровой экономики.

В рамках встречи была обсуждена долгосрочная корпоративная стратегия SOCAR, в частности, было отмечено, что внедрение цифровых и инновационных технологий на предприятиях является приоритетным направлением.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.