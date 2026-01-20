SOCAR обсудила с американской компанией ускорение энергетического перехода

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Honeywell обсудили ускорение энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) мы провели продуктивную встречу с председателем Совета директоров и главным исполнительным директором компании Honeywell Вималом Капуром. Во время встречи обсуждалась роль передовых технологий, цифровизации и инноваций в ускорении энергетического перехода и повышении эффективности по всей цепочке создания стоимости в энергетике", - отметил Р. Наджаф.

По его словам, встреча также создала возможность для обмена мнениями по вопросам устойчивости, возобновляемой энергии, развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Within the framework of the #WorldEconomicForum2026, we had a productive meeting with Vimal Kapur, Chairman and CEO of #Honeywell. During the meeting, we discussed how advanced technologies, #digitalization, and innovation can accelerate the energy transition and enhance… pic.twitter.com/yAX9896uIQ