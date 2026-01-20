Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    SOCAR обсудила с американской компанией ускорение энергетического перехода

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 17:17
    SOCAR обсудила с американской компанией ускорение энергетического перехода

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Honeywell обсудили ускорение энергетического перехода.

    Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "X".

    "В рамках Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) мы провели продуктивную встречу с председателем Совета директоров и главным исполнительным директором компании Honeywell Вималом Капуром. Во время встречи обсуждалась роль передовых технологий, цифровизации и инноваций в ускорении энергетического перехода и повышении эффективности по всей цепочке создания стоимости в энергетике", - отметил Р. Наджаф.

    По его словам, встреча также создала возможность для обмена мнениями по вопросам устойчивости, возобновляемой энергии, развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    SOCAR Honeywell Ровшан Наджаф Вимал Капур
    SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin sürətləndirilməsini müzakirə edib
    SOCAR discusses accelerating energy transition with US company

