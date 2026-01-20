İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    • 20 yanvar, 2026
    • 16:04
    SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və ABŞ-ın "Honeywell" şirkəti arasında enerji keçidinin sürətləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısı (WEF 2026) çərçivəsində "Honeywell" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri və baş icraçı direktoru Vimal Kapur ilə səmərəli görüş keçirdik. Görüş zamanı qabaqcıl texnologiyaların, rəqəmsallaşmanın və innovasiyaların enerji keçidini sürətləndirmək və enerji dəyər zənciri boyunca səmərəliliyi artırmaqda oynadığı rol müzakirə olundu", - R.Nəcəf qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, görüş, həmçinin dayanıqlılıq, bərpa olunan enerji, insan kapitalının inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq üçün imkan yaratdı.

    SOCAR Honeywell Rövşən Nəcəf Vimal Kapur

    Son xəbərlər

    16:45

    "Fitch" Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirir

    Maliyyə
    16:26

    Aİ 2028-ci ildən etibarən Ukraynanın dəstəklənməsinə 100 milyard avro ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:25

    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir

    Xarici siyasət
    16:25

    Prezident: Azərbaycan artıq Avropa Parlamentinin tənqidinə reaksiya vermir

    Xarici siyasət
    16:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə ixrac edən yeganə dövlətdir

    Xarici siyasət
    16:21

    İngiltərə millisinin müdafiəçisi klubundan ayrıla bilər

    Futbol
    16:18

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür

    Digər ölkələr
    16:18

    Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq

    Daxili siyasət
    16:16
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti