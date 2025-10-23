SOCAR обсудил с норвежской компанией ABB вопросы энергоперехода и цифровизацию
Энергетика
- 23 октября, 2025
- 16:16
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская компания ABB обсудили сотрудничество в сфере энергетического перехода, цифровизации, управления ресурсами с применением инновационных технологий в промышленности.
Об этом Report сообщили в SOCAR.
Обсуждения по этим вопросам состоялись сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным вице-президентом компании ABB по Северной Европе Тором Ове Луссандом.
На встрече компании была предоставлена информация о модернизации энергетической промышленности в Азербайджане, сокращении выбросов углерода, проектах "зеленой энергии", реализуемых совместно с международными партнерами.
