    SOCAR обсудил с норвежской компанией ABB вопросы энергоперехода и цифровизацию

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 16:16
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская компания ABB обсудили сотрудничество в сфере энергетического перехода, цифровизации, управления ресурсами с применением инновационных технологий в промышленности.

    Об этом Report сообщили в SOCAR.

    Обсуждения по этим вопросам состоялись сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным вице-президентом компании ABB по Северной Европе Тором Ове Луссандом.

    На встрече компании была предоставлена информация о модернизации энергетической промышленности в Азербайджане, сокращении выбросов углерода, проектах "зеленой энергии", реализуемых совместно с международными партнерами.

