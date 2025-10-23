SOCAR ABB ilə enerji keçidi və rəqəmsallaşmanı müzakirə edib
Energetika
- 23 oktyabr, 2025
- 15:45
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Norveçin ABB şirkəti arasında enerji keçidi, rəqəmsallaşma, sənayedə innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə resursların idarə edilməsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu barədə müzakirələr bu gün SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin ABB şirkətinin Şimali Avropa üzrə baş vitse-prezidenti Tor Ove Lussand ilə görüşündə aparılıb.
Görüşdə qarşı tərəfə Azərbaycanda enerji sənayesinin modernləşdirilməsi, karbon emissiyalarının azaldılması, beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən "yaşıl enerji" layihələri barədə məlumat verilib.
