    Energetika
    • 23 oktyabr, 2025
    • 15:45
    SOCAR ABB ilə enerji keçidi və rəqəmsallaşmanı müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Norveçin ABB şirkəti arasında enerji keçidi, rəqəmsallaşma, sənayedə innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə resursların idarə edilməsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu barədə müzakirələr bu gün SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin ABB şirkətinin Şimali Avropa üzrə baş vitse-prezidenti Tor Ove Lussand ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə qarşı tərəfə Azərbaycanda enerji sənayesinin modernləşdirilməsi, karbon emissiyalarının azaldılması, beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən "yaşıl enerji" layihələri barədə məlumat verilib.

