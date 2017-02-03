SOCAR нарастил бурильные работы на 14%

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе этого года произвела бурильные работы протяженностью 11 146 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, бурильные работы в прошлом месяце на 13,6% превысили работы за аналогичный период прошлого года.

Все они пришлись на эксплуатационные работы. В январе текущего года было завершено строительство и передано в эксплуатацию 6 скважин. Отметим, что в январе прошлого года в эксплуатацию была сдана 1 скважина.