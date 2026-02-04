SOCAR изучает альтернативные технологии для рентабельности зрелых месторождений

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает альтернативные технологические решения для обеспечения рентабельности зрелых месторождений.

Как сообщает Report, об этом заявил советник директора ООО "SOCAR Upstream Operation Management" по бурению, заканчиванию и внутрискважинным работам Вюсал Раджабов, выступая на конференции и выставке IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

По его словам, компания рассматривает весь спектр доступных инструментов для поддержания экономической эффективности добычи на истощенных активах.

"Речь идет об уплотняющем бурении, бурении боковых стволов, а также строительстве многозабойных скважин. У нас уже есть опыт реализации многозабойных скважин третьего уровня сложности, и сейчас мы повторно оцениваем потенциал применения уровней 3 и 5 для наших активов", - отметил он.

В. Раджабов подчеркнул, что бурение новых скважин на зрелых месторождениях сопровождается серьезными техническими ограничениями.

"Из-за истощения пластов мы работаем в условиях крайне узкого окна между пластовым давлением и давлением гидроразрыва, что делает процессы бурения и заканчивания чрезвычайно сложными. Дополнительные трудности создает конструкция старых скважин с очень малым диаметром", - пояснил советник.

В этой связи SOCAR активно изучает альтернативные технологии.

"Одной из наиболее актуальных для нас тем является бурение на гибких насосно-компрессорных трубах - команда сейчас детально оценивает потенциал этой технологии. Кроме того, рассматриваются решения по бурению со сверхмалым радиусом кривизны, включая технологии, позволяющие установить клин-отклонитель внутри обсадной колонны и выполнить зарезку в непосредственной близости от продуктивного пласта", -добавил он.

Кроме того, по словам В. Раджабова, пересматривается выбор материалов для труб и планируется внедрение хромированных или покрытых труб для борьбы с коррозией.

Он также подчеркнул, что работа с зрелыми активами требует выхода за рамки стандартных подходов и применения нестандартных инженерных решений.