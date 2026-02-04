İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Energetika
    • 04 fevral, 2026
    • 12:10
    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) yetkin yataqların rentabelliyini təmin etmək üçün alternativ texnoloji həlləri araşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "SOCAR Upstream Operation Management"in direktorunun Qazma, tamamlama və quyulara müdaxilə üzrə müşaviri Vüsal Rəcəbov Bakıda keçirilən "IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026" konfrans və sərgisində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şirkət tükənmiş aktivlərdə hasilatın iqtisadi səmərəliliyini qorumaq üçün bütün mövcud alətlər spektrini nəzərdən keçirir: "Söhbət sıxlaşdırıcı qazma, yan lülələrin qazılması, eləcə də çoxdibli quyuların tikintisindən gedir. Biz artıq üçüncü səviyyədə mürəkkəb olan çoxdibli quyuların qazılması sahəsində təcrübəyə malikik və hazırda aktivlərimiz üçün 3 və 5-ci səviyyələrin tətbiqi potensialını yenidən qiymətləndiririk".

    V.Rəcəbov vurğulayıb ki, yetkin yataqlarda yeni quyuların qazılması ciddi texniki məhdudiyyətlərlə müşayiət olunur: "Layların tükənməsi səbəbindən biz lay təzyiqi ilə hidravlik parçalanma təzyiqi arasında son dərəcə dar pəncərə şəraitində işləyirik ki, bu da qazma və tamamlama proseslərini olduqca mürəkkəbləşdirir. Diametri çox kiçik olan köhnə quyuların konstruksiyası əlavə çətinliklər yaradır".

    O bildirib ki, bununla əlaqədar SOCAR alternativ texnologiyaları fəal şəkildə araşdırır: "Bizim üçün ən aktual mövzulardan biri çevik nasos-kompressor boruları ilə qazmadır – komanda hazırda bu texnologiyanın potensialını ətraflı şəkildə qiymətləndirir. Bundan əlavə, ultrakiçik əyrilik radiusu ilə qazma üzrə həllər, o cümlədən qoruyucu kəmərin daxilində meylləndirici paz quraşdırmağa və bilavasitə məhsuldar layın yaxınlığında kəsim aparmağa imkan verən texnologiyalar nəzərdən keçirilir".

    V.Rəcəbovun sözlərinə görə, "yetkin aktivlər"lə iş standart yanaşmalardan kənara çıxmağı və qeyri-standart mühəndislik həllərinin tətbiqini tələb edir.

    SOCAR yetkin yataqlar Vüsal Rəcəbov texnoloji həllər
    SOCAR изучает альтернативные технологии для рентабельности зрелых месторождений
    SOCAR exploring alternative technologies to make mature fields more profitable

    Son xəbərlər

    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    12:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşır

    Maliyyə
    12:10

    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Energetika
    12:09

    "Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    Futbol
    12:06

    Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    12:03

    Azərbaycanla Ermənistan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti