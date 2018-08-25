SOCAR и Uniper будут совместно работать над повышением энергоэффективности в Азербайджане - ВИДЕО

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Немецкая компания Uniper SE и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) будут совместно работать над будущими проектами по повышению энергоэффективности в сфере производства нефти и газа в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обе компании подписали в Баку соответствующую договоренность в ходе сегодняшнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан. Немецкий поставщик энергии и Государственная нефтяная компания Азербайджана тесно сотрудничают уже 5 лет.

Отмечено, что целью нового соглашения является, прежде всего, оптимизация потребления энергии в промышленности Азербайджана, в результате чего будет достигнуто сокращение эмиссии газов.

В 2013 году компании SOCAR и Uniper подписали долгосрочный контракт на поставку газа. До 2045 года должны быть обеспечены поставки природного газа в объеме 1,5 млрд кубометров в год посредством Южного газового коридора в Европу. Это служит диверсификации газоснабжения Европы и Германии, усиливает конкуренцию и безопасность поставок на рынке газа.

SOCAR и Uniper создали совместное предприятие в области промышленной эффективности в 2015 году. Совместное предприятие увеличит добавленную стоимость за счет повышения эффективности установок по выработке энергии и пара на комплексе "Азерикимья" SOCAR в Сумгаите. Ввод в эксплуатацию новых установок запланирован на начало 2020 года. Федеральное правительство Германии поддержало реализацию этого проекта с помощью экспортной кредитной гарантии Hermes. В проекте стоимостью около 30 млн евро применяются в основном немецкие технологии.

Uniper и SOCAR сотрудничают и по многим другим направлениям, включая обмен опытом в области технологий и энергохозяйства, тренинги в сфере менеджмента и социальной ответственности.