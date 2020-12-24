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SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP

SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP Консорциум TAP уже начал технические исследования возможностей транспортировки водородного газа
Энергетика
24 декабря 2020 г. 15:17
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP

В последнее время внедрение технологий производства водорода стало еще более актуальным, и многие авторитетные источники оценивают водород как энергию будущего. До внедрения широкого применения водорода использование смеси водорода и метана в ближайшем и среднесрочном периоде представляется более перспективным.

Об этом в ответ на запрос Report заявил пресс-секретарь Министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов.

По словам Микаилова, в настоящее время политика стимулирования использования водородного газа в Европе считается одним из приоритетных направлений: "Отмеченные тенденции прослеживаются и в нашей стране. Подготовка программы по этому направлению на краткосрочный период не предусмотрена".

Представитель министерства отметил, что рассматривается возможность прокачки водорода по Трансадриатическому трубопроводу (TAP): "Консорциум TAP уже начал технические исследования возможностей транспортировки водородного газа по Трансадриатическому трубопроводу, и в следующем году планируется провести предварительную оценку. В зависимости от результатов этих исследований можно будет что-то сказать более точно.

В рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в феврале было подписано соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Snam по вопросам развития использования возобновляемых газов и устойчивой энергии, а также транспортировке этих газов в будущем по Южному газовому коридору и Трансадриатическому трубопроводу. Это соглашение также предусматривает изучение существующих возможностей для производства водорода и развития соответствующей инфраструктуры”.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Snam” TAP vasitəsi ilə hidrogen nəqli üçün razılıq əldə edib

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