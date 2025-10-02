Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    SOCAR и SLB будут сотрудничать в повторной разработке месторождений "Бахар" и "Гум-дениз"

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 10:06
    SOCAR и SLB будут сотрудничать в повторной разработке месторождений Бахар и Гум-дениз

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и международная технологическая компания SLB подписали важный документ о партнерстве, направленный на ускорение процесса повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-дениз" в Каспийском море.

    Как сообщили Report в SOCAR, данное партнерство предусматривает выявление перспективных зон добычи, разработку комплексного моделирования резервуаров и проектирование программ для скважин и буровых установок с целью поддержки схемы ранней добычи (EPS) на этих месторождениях.

    Проект будет играть ключевую роль в долгосрочной стратегии SOCAR по увеличению нефтедобычи и продлению срока эксплуатации зрелых морских активов. Данная инициатива нацелена на разработку практичных сценариев развития, которые ускорят добычу, одновременно обеспечивая операционную эффективность и устойчивость процессов.

    Выступая на церемонии подписания, вице-президент SOCAR по сегменту разработки и производственных операций Бабек Гусейнов рассказал об успешных партнерских отношениях между двумя организациями. Вице-президент отметил, что проект является важным шагом в направлении оптимизации добычи на зрелых месторождениях с использованием передовых методов, и выразил уверенность, что будет заложена техническая основа для следующих этапов реконструкции месторождений "Бахар" и "Гум-дениз".

    Лента новостей