SOCAR и SLB будут сотрудничать в повторной разработке месторождений "Бахар" и "Гум-дениз"

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и международная технологическая компания SLB подписали важный документ о партнерстве, направленный на ускорение процесса повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-дениз" в Каспийском море.

Как сообщили Report в SOCAR, данное партнерство предусматривает выявление перспективных зон добычи, разработку комплексного моделирования резервуаров и проектирование программ для скважин и буровых установок с целью поддержки схемы ранней добычи (EPS) на этих месторождениях.

Проект будет играть ключевую роль в долгосрочной стратегии SOCAR по увеличению нефтедобычи и продлению срока эксплуатации зрелых морских активов. Данная инициатива нацелена на разработку практичных сценариев развития, которые ускорят добычу, одновременно обеспечивая операционную эффективность и устойчивость процессов.

Выступая на церемонии подписания, вице-президент SOCAR по сегменту разработки и производственных операций Бабек Гусейнов рассказал об успешных партнерских отношениях между двумя организациями. Вице-президент отметил, что проект является важным шагом в направлении оптимизации добычи на зрелых месторождениях с использованием передовых методов, и выразил уверенность, что будет заложена техническая основа для следующих этапов реконструкции месторождений "Бахар" и "Гум-дениз".