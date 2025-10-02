İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:45
    Bahar və Qum-dəniz yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə SLB şirkəti arasında Xəzər dənizindəki "Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsini sürətləndirmək üçün tərəfdaşlıq barədə sənəd imzalanıb.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, tərəfdaşlıq perspektivli hasilat zonalarının müəyyənləşdirilməsinə, hərtərəfli rezervuar modelləşdirməsinin işlənib hazırlanmasına və bu yataqlarda Erkən Hasilat Sxemini (EPS) dəstəkləmək üçün quyu və qazma qurğuları proqramlarının layihələndirilməsini nəzərdə tutur.

    Layihə SOCAR-ın neft hasilatını artırmaq və yetkin dəniz aktivlərinin istismar müddətini uzatmaq üzrə uzunmüddətli strategiyasında mühüm rol oynayacaq. Bu təşəbbüs əməliyyat səmərəliliyini və davamlılığı təmin etməklə yanaşı, hasilatı sürətləndirəcək praktik inkişaf ssenarilərini hazırlamaq məqsədi daşıyır.

    İmzalanma mərasimində çıxış edən SOCAR-ın İşlənmə və Hasilat Əməliyyatları seqmenti üzrə vitse-prezidenti Babək Hüseynov iki qurum arasındakı uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrindən bəhs edib. Layihənin qabaqcıl üsullardan istifadə etməklə yetkin yataqlarda hasilatı optimallaşdırmaq istiqamətində atılan mühüm addım olduğunu söyləyən vitse-prezident "Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən qurulmasının növbəti mərhələlərinin texniki əsasının qoyulacağına inamını ifadə edib.

    SOCAR SLB “Bahar” Qum-dəniz

    Son xəbərlər

    09:47

    "Qarabağ"ın futbolçusu Məhəmməd Salah və Kilian Mbappenin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    09:45
    Foto

    "Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

    Energetika
    09:37

    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır

    Futbol
    09:32

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    İqtisadiyyat
    09:27

    Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    09:26

    Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    09:14

    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:05

    UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti