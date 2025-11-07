SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская "Sinopec Engineering" подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы SOCAR, подписание состоялось по итогам встречи президента Госнефтекомпании Азербайджана с президентом "Sinopec Engineering" Чжан Синьмином.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Китаем успешно развиваются в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе. Особое внимание было уделено сотрудничеству SOCAR с китайскими компаниями.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам нефте- и газопереработки, нефтехимии, цифровизации, энергетического перехода, применения современных технологий переработки и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам встречи между сторонами было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.