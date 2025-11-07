Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    • 07 ноября, 2025
    • 09:32
    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская "Sinopec Engineering" подписали соглашение о сотрудничестве.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы SOCAR, подписание состоялось по итогам встречи президента Госнефтекомпании Азербайджана с президентом "Sinopec Engineering" Чжан Синьмином.

    В ходе переговоров стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Китаем успешно развиваются в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе. Особое внимание было уделено сотрудничеству SOCAR с китайскими компаниями.

    "В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам нефте- и газопереработки, нефтехимии, цифровизации, энергетического перехода, применения современных технологий переработки и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам встречи между сторонами было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Китай SOCAR Sinopec Engineering соглашение
    Фото
    SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar
    Фото
    SOCAR and Sinopec Engineering sign cooperation framework deal

    Последние новости

    09:55

    Цены на нефть незначительно выросли

    Финансы
    09:47

    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    09:41

    Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларов

    Энергетика
    09:40

    Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

    Финансы
    09:38

    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    Происшествия
    09:36

    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%

    Финансы
    09:33
    Фото

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    09:32
    Фото

    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    09:28

    Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

    Другие страны
    Лента новостей