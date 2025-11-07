İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar

    Energetika
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:19
    SOCAR və Sinopec Engineering əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Çinin "Sinopec Engineering" şirkəti arasında əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalanıb.

    "Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəf "Sinopec Engineering"in prezidenti Zhang Xinming ilə görüş keçirib.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Çin arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən enerji sektorunda uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Bu xüsusda, SOCAR ilə Çin şirkətləri arasında mövcud əməkdaşlıq məmnunluqla qeyd olunub.

    Söhbət zamanı neft və qazın emalı sahəsində, neft-kimya, rəqəmsallaşma, enerji keçidi, müasir emal texnologiyalarının tətbiqi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

