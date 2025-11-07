SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar
Energetika
- 07 noyabr, 2025
- 09:19
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Çinin "Sinopec Engineering" şirkəti arasında əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalanıb.
"Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəf "Sinopec Engineering"in prezidenti Zhang Xinming ilə görüş keçirib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Çin arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən enerji sektorunda uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Bu xüsusda, SOCAR ilə Çin şirkətləri arasında mövcud əməkdaşlıq məmnunluqla qeyd olunub.
Söhbət zamanı neft və qazın emalı sahəsində, neft-kimya, rəqəmsallaşma, enerji keçidi, müasir emal texnologiyalarının tətbiqi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
09:38
FHN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqDaxili siyasət
09:35
Biznes dünyasının çıxmazı: MüflisləşməBiznes
09:34
Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən İslamiadanın açılış mərasimi bu gün baş tutacaqFərdi
09:32
Foto
Naxçıvanda Regional Bank Forumu keçirilirMaliyyə
09:23
Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:21
Azərbaycanda meşə quruluşu və planlaşdırma xəritələrinin hazırlanması işləri tamamlanmaq üzrədirEkologiya
09:19
Foto
SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblarEnergetika
09:15
Foto
Hərbi Prokurorluqda Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilibDaxili siyasət
09:13