Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    SOCAR и Planet Labs обсудили применение спутниковых данных для экологического мониторинга

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 15:41
    SOCAR и Planet Labs обсудили применение спутниковых данных для экологического мониторинга

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Planet Labs PBC обсудили возможности использования передовых спутниковых изображений и геопространственной аналитики для экологического мониторинга, развития цифровых решений и поддержки принятия решений на основе данных.

    Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в социальной сети.

    Отмечается, что обсуждения состоялись в кулуарах Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) в ходе встречи с сооснователем и генеральным директором Planet Labs PBC Уильямом Маршаллом.

    По словам Р. Наджафа, в рамках обмена мнениями были рассмотрены возможности укрепления приверженности SOCAR инновациям, декарбонизации и ответственному развитию энергетики в соответствии с лучшими мировыми практиками.

    SOCAR Planet Labs Ровшан Наджаф Уильям Маршалл
    SOCAR və "Planet Labs" ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib

    Последние новости

    16:02

    Домбровскис: ЕС планирует направить на поддержку Украины с 2028 года 100 млрд евро

    Другие страны
    16:02

    Зеленский: Украина не видит "тупика" в переговорах с США по мирному плану

    Другие страны
    15:55

    В Азербайджане производство колбасных изделий увеличилось более чем на 4%

    Промышленность
    15:48

    СМИ: Встреча президентов США и Украины в Давосе может не состояться

    Другие страны
    15:41

    SOCAR и Planet Labs обсудили применение спутниковых данных для экологического мониторинга

    Энергетика
    15:40

    Генсек ООН отменил поездку в Давос

    Другие страны
    15:34

    Премьер Албании принял приглашение Трампа войти в Совет мира

    Другие страны
    15:30

    Посол: Гуманитарная помощь Азербайджана очень важна для Украины

    Внешняя политика
    15:30

    Молдавский депутат: События 20 Января стали символом борьбы за независимость

    В регионе
    Лента новостей