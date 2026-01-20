SOCAR и Planet Labs обсудили применение спутниковых данных для экологического мониторинга

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Planet Labs PBC обсудили возможности использования передовых спутниковых изображений и геопространственной аналитики для экологического мониторинга, развития цифровых решений и поддержки принятия решений на основе данных.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в социальной сети.

Отмечается, что обсуждения состоялись в кулуарах Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) в ходе встречи с сооснователем и генеральным директором Planet Labs PBC Уильямом Маршаллом.

По словам Р. Наджафа, в рамках обмена мнениями были рассмотрены возможности укрепления приверженности SOCAR инновациям, декарбонизации и ответственному развитию энергетики в соответствии с лучшими мировыми практиками.