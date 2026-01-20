SOCAR и Planet Labs обсудили применение спутниковых данных для экологического мониторинга
- 20 января, 2026
- 15:41
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Planet Labs PBC обсудили возможности использования передовых спутниковых изображений и геопространственной аналитики для экологического мониторинга, развития цифровых решений и поддержки принятия решений на основе данных.
Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в социальной сети.
Отмечается, что обсуждения состоялись в кулуарах Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) в ходе встречи с сооснователем и генеральным директором Planet Labs PBC Уильямом Маршаллом.
По словам Р. Наджафа, в рамках обмена мнениями были рассмотрены возможности укрепления приверженности SOCAR инновациям, декарбонизации и ответственному развитию энергетики в соответствии с лучшими мировыми практиками.
On the sidelines of #WorldEconomicForum2026, I held discussions with William Marshall,— Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) January 20, 2026
Co-Founder and CEO of Planet Labs PBC, on the use of advanced satellite imagery and geospatial analytics to support environmental monitoring, digital solutions, and data-driven decision-making.… pic.twitter.com/4gyKWssYnc