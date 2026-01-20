SOCAR və "Planet Labs" ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib
- 20 yanvar, 2026
- 15:52
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və ABŞ-ın "Planet Labs PBC" şirkəti ekoloji monitorinqin aparılması, rəqəmsal həllərin inkişafı və məlumatlara əsaslanan qərarların qəbulunun dəstəklənməsi məqsədilə qabaqcıl peyk təsvirləri və geoməkan analitikasının istifadəsi imkanlarını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
Məlumata görə, müzakirələr Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısı (WEF 2026) çərçivəsində "Planet Labs PBC" şirkətinin həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru Uilyam Marşal ilə keçirilən görüş zamanı baş tutub.
R. Nəcəfin sözlərinə görə, fikir mübadiləsi zamanı SOCAR-ın innovasiyalara, dekarbonizasiyaya və qlobal ən yaxşı təcrübələrə uyğun məsuliyyətli enerji inkişafına sadiqliyinin gücləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.
