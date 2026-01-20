İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    SOCAR və "Planet Labs" ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib

    Energetika
    • 20 yanvar, 2026
    • 15:52
    SOCAR və Planet Labs ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və ABŞ-ın "Planet Labs PBC" şirkəti ekoloji monitorinqin aparılması, rəqəmsal həllərin inkişafı və məlumatlara əsaslanan qərarların qəbulunun dəstəklənməsi məqsədilə qabaqcıl peyk təsvirləri və geoməkan analitikasının istifadəsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Məlumata görə, müzakirələr Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısı (WEF 2026) çərçivəsində "Planet Labs PBC" şirkətinin həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru Uilyam Marşal ilə keçirilən görüş zamanı baş tutub.

    R. Nəcəfin sözlərinə görə, fikir mübadiləsi zamanı SOCAR-ın innovasiyalara, dekarbonizasiyaya və qlobal ən yaxşı təcrübələrə uyğun məsuliyyətli enerji inkişafına sadiqliyinin gücləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    SOCAR "Planet Labs PBC" Rövşən Nəcəf Uilyam Marşal
    SOCAR и Planet Labs обсудили применение спутниковых данных для экологического мониторинга

    Son xəbərlər

    16:06

    Ukraynalı politoloq: Qanlı Yanvar hadisələri xalqın sovet rejiminə qarşı üsyanı, etirazı idi

    Region
    16:04

    SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    15:59

    KİV: ABŞ və Ukrayna prezidentlərinin Davos görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    15:52

    SOCAR və "Planet Labs" ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib

    Energetika
    15:51

    "Ayntraxt"ın futbolçusu: "Bakıdakı oyunda qələbə qazanmalıyıq"

    Futbol
    15:44

    Albaniyanın Baş naziri Trampın Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    15:44

    "J.P. Morgan" şirkətinin sədri: Azərbaycanda sabit investisiya mühiti var

    Maliyyə
    15:43

    BMT Baş katibi Davos səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    15:40
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "J.P. Morgan" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti