SOCAR и МОТ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества
Энергетика
- 02 декабря, 2025
- 14:40
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Международная организация труда (МОТ) рассмотрели возможности потенциального сотрудничества в различных сферах.
Как сообщили Report в SOCAR, обсуждения проходили на встрече с директором Московского офиса МОТ Михаилом Пушкиным и Национальным координатором МОТ в Азербайджане Яшаром Хамзаевым с участием вице-президентов SOCAR Зибы Мустафаевой, Фуада Мусаева и руководителя Аппарата Хафиза Зейналова.
На встрече отмечено, что SOCAR придает особое значение развитию человеческого капитала в процессах энергетического перехода, цифровизации и инноваций.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
