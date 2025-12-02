SOCAR и МОТ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Международная организация труда (МОТ) рассмотрели возможности потенциального сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили Report в SOCAR, обсуждения проходили на встрече с директором Московского офиса МОТ Михаилом Пушкиным и Национальным координатором МОТ в Азербайджане Яшаром Хамзаевым с участием вице-президентов SOCAR Зибы Мустафаевой, Фуада Мусаева и руководителя Аппарата Хафиза Зейналова.

На встрече отмечено, что SOCAR придает особое значение развитию человеческого капитала в процессах энергетического перехода, цифровизации и инноваций.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.