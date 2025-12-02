Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    SOCAR и МОТ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества

    Энергетика
    • 02 декабря, 2025
    • 14:40
    SOCAR и МОТ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Международная организация труда (МОТ) рассмотрели возможности потенциального сотрудничества в различных сферах.

    Как сообщили Report в SOCAR, обсуждения проходили на встрече с директором Московского офиса МОТ Михаилом Пушкиным и Национальным координатором МОТ в Азербайджане Яшаром Хамзаевым с участием вице-президентов SOCAR Зибы Мустафаевой, Фуада Мусаева и руководителя Аппарата Хафиза Зейналова.

    На встрече отмечено, что SOCAR придает особое значение развитию человеческого капитала в процессах энергетического перехода, цифровизации и инноваций.

    Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Международная организация труда SOCAR человеческий капитал
    Фото
    SOCAR və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı potensial əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirib
    Фото
    SOCAR, ILO review potential collaboration prospects
    Elvis

    Последние новости

    15:17

    Facebook потерял за месяц 62% доли рынка в Азербайджане

    ИКТ
    15:16

    В Индонезии число жертв наводнений и оползней превысило 700 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:16

    Каллас: ЕС выделяет Армении 15 млн евро на поддержку мирного процесса с Азербайджаном

    В регионе
    15:14

    В гостиницах Шеки за 11 месяцев зарегистрировано более 21 тыс. ночевок

    Туризм
    15:12

    Мирзоян: Первый саммит Армения - ЕС пройдет в Ереване весной 2026 года

    В регионе
    15:11

    Зеленский заслушал доклад делегации по итогам переговоров в США

    Другие страны
    15:00
    Фото
    Видео

    Инспекция Минобороны удостоила высокой оценки воинские части и подразделения ООА

    Армия
    14:59

    В Пакистане 4 человека погибли при нападении на служебный автомобиль

    Другие страны
    14:55

    Глава МИД: Эстонские компании стремятся работать в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей