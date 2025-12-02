İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    SOCAR və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı potensial əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirib

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 14:01
    SOCAR və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı potensial əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (International Labour Organization) arasında müxtəlif sahələr üzrə potensial əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müzakirələr SOCAR-ın vitse-prezidentləri Ziba Mustafayeva, Fuad Musayev və Aparat rəhbəri Hafiz Zeynalovun iştirakı ilə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Moskva ofisinin direktoru Mixail Pouçkin və qurumun Azərbaycandakı Milli Koordinatoru Yaşar Həmzəyev ilə keçirilən görüşdə aparılıb.

    Görüşdə SOCAR-ın enerji keçidi, rəqəmsallaşma və innovasiya proseslərində insan kapitalının inkişafına xüsusi önəm verdiyi vurğulanıb. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOCAR

    Son xəbərlər

    14:22
    Foto

    "Nar" QHT-lərlə KSM sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dəstək verir

    İKT
    14:17

    Azərbaycanda "Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası" dəyişib

    ASK
    14:17

    "Facebook" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 62 %-ni itirib

    İKT
    14:12

    Deputat: "2026-cı ilin büdcə layihəsində hədəflər düzgün müəyyənləşdirilib"

    Maliyyə
    14:02

    Şəkidəki hotellərdə 11 ayda 21 mindən çox gecələmə olub

    Turizm
    14:01
    Foto

    SOCAR və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı potensial əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirib

    Energetika
    14:01

    Şahin Məlikov: "Dövlət Turizm Agentliyinin qiymət məsələsinə hər hansı təsir mexanizmi yoxdur"

    Turizm
    13:56

    Qara dənizdə Rusiya gəmisi dron hücumuna məruz qalıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:50

    Azərbaycanlı paralimpiya çempionu: "Titullarımı qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti