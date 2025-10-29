Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    SOCAR и Газпром обсудили возможные направления взаимодействия

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 16:14
    Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на российскую компанию.

    "Стороны обсудили возможные направления взаимодействия", - отмечает "Газпром".

    SOCAR və "Qazprom" qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün istiqamətlərini müzakirə edib

