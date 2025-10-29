SOCAR и Газпром обсудили возможные направления взаимодействия
Энергетика
- 29 октября, 2025
- 16:14
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге.
Об этом Report сообщает со ссылкой на российскую компанию.
"Стороны обсудили возможные направления взаимодействия", - отмечает "Газпром".
