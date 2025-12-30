Зеленский сообщил о деталях гарантий безопасности для Украины

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенные гарантии безопасности включают мониторинговую миссию и механизм реагирования партнеров на нарушения соглашения.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал журналистам.

    По словам Зеленского, гарантии безопасности будут реализовываться поэтапно, при этом приоритетом для Украины является запуск мониторинговой миссии одновременно с прекращением огня.

    "Мониторинг будет осуществляться под руководством наших партнеров, которым мы доверяем и которые технически способны это сделать - у них есть спутники и вся необходимая инфраструктура для беспилотников", - подчеркнул украинский лидер.

    Он отметил, что вторая часть гарантий безопасности предусматривает четкое прописывание того, как партнеры Украины будут реагировать на возможные нарушения режима прекращения огня.

