    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 21:26
    Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане

    Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в туркменистанском Туркменбаши на побережье Каспийского моря.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, о чем было объявлено в национальной программе туркменского телевидения "Ватан".

    Бердымухамедов отметил, что саммит пройдет в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменбаши.

    Туркменистан Совет глав государств СНГ

