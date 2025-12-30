Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в туркменистанском Туркменбаши на побережье Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, о чем было объявлено в национальной программе туркменского телевидения "Ватан".

Бердымухамедов отметил, что саммит пройдет в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменбаши.