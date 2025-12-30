Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Нахчыване организуют фейерверк по случаю новогодних праздников

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 21:40
    В Нахчыване организуют фейерверк по случаю новогодних праздников

    В Нахчыване состоится фейерверк по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Как сообщает местное бюро Report, завтра по случаю новогодних праздников городская исполнительная власть организует новогодний праздник на центральной площади Нахчывана, на проспекте Гейдара Алиева.

    В рамках торжества будет представлена концертная программа с участием Народного артиста Азербайджана Самира Джафарова. На сцену также выйдут солисты и танцевальные коллективы Нахчыванской государственной филармонии.

    Мероприятие завершится фейерверком.

