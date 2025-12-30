Вучич: Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных в плане ПВО стран в Европе
30 декабря, 2025
- 22:09
Сербия на днях подписала миллиардные контракты для нужд сербской армии.
Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года.
"У нас есть опытные специалисты, чтобы (нападение НАТО - ред.) 1999 год никогда не повторился. Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен обдумать это. Наша армия сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.
Вучич добавил, что Белград приобретает все необходимое для защиты своего воздушного пространства, и в течение следующих трех лет будет создавать собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны.
"В плане ПВО Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных стран в Европе", - заявил сербский лидер.
