    • 30 декабря, 2025
    • 22:09
    Вучич: Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных в плане ПВО стран в Европе

    Сербия на днях подписала миллиардные контракты для нужд сербской армии.

    Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года.

    "У нас есть опытные специалисты, чтобы (нападение НАТО - ред.) 1999 год никогда не повторился. Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен обдумать это. Наша армия сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.

    Вучич добавил, что Белград приобретает все необходимое для защиты своего воздушного пространства, и в течение следующих трех лет будет создавать собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    "В плане ПВО Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных стран в Европе", - заявил сербский лидер.

