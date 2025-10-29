İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    SOCAR və "Qazprom" qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün istiqamətlərini müzakirə edib

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:22
    SOCAR və Qazprom qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün istiqamətlərini müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf və Rusiyanın "Qazprom" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Aleksey Miller Sankt-Peterburqda işgüzar görüş keçiriblər.

    Bu barədə "Report" Rusiya şirkətinə istinadən xəbər verir.

    "Tərəflər qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün istiqamətlərini müzakirə ediblər", - "Qazprom"dan bildirilib.

    SOCAR и Газпром обсудили возможные направления взаимодействия
    SOCAR president meets Gazprom chairman in St. Petersburg

