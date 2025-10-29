SOCAR və "Qazprom" qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün istiqamətlərini müzakirə edib
Energetika
- 29 oktyabr, 2025
- 16:22
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf və Rusiyanın "Qazprom" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Aleksey Miller Sankt-Peterburqda işgüzar görüş keçiriblər.
Bu barədə "Report" Rusiya şirkətinə istinadən xəbər verir.
"Tərəflər qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün istiqamətlərini müzakirə ediblər", - "Qazprom"dan bildirilib.
