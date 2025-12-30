Зеленский вновь заявил, что утверждения об атаке на резиденцию Путина необоснованны
- 30 декабря, 2025
- 21:53
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что утверждения об ударах по валдайской резиденции российского лидера Владимира Путина являются фейком.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, украинский президент в онлайн-формате ответил на вопросы журналистов.
По его мнению, эти сведения связаны с попыткой российской стороны сорвать переговоры:
"Это больше связано с успешными переговорами наших команд и встречей в течение месяца, позитивной встречей. Москва обеспокоена. В завершение нашей работы у меня была встреча с президентом [США Дональдом] Трампом", - отметил Зеленский.
Он также анонсировал встречу с европейскими лидерами после обсуждений с американским коллегой.
"Затем мы все соберемся, чтобы сделать шаги вперед для завершения войны. Мы хотим, чтобы в январе были предприняты определенные шаги" - сказал В. Зеленский.
Накануне президент Украины уже заявлял, что утверждения об украинской атаке резиденции президента РФ в Новгородской области не является правдивым.