Зеленский вновь заявил, что утверждения об атаке на резиденцию Путина необоснованны

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что утверждения об ударах по валдайской резиденции российского лидера Владимира Путина являются фейком.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, украинский президент в онлайн-формате ответил на вопросы журналистов.

    По его мнению, эти сведения связаны с попыткой российской стороны сорвать переговоры:

    "Это больше связано с успешными переговорами наших команд и встречей в течение месяца, позитивной встречей. Москва обеспокоена. В завершение нашей работы у меня была встреча с президентом [США Дональдом] Трампом", - отметил Зеленский.

    Он также анонсировал встречу с европейскими лидерами после обсуждений с американским коллегой.

    "Затем мы все соберемся, чтобы сделать шаги вперед для завершения войны. Мы хотим, чтобы в январе были предприняты определенные шаги" - сказал В. Зеленский.

    Накануне президент Украины уже заявлял, что утверждения об украинской атаке резиденции президента РФ в Новгородской области не является правдивым.

