    SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили реализацию совместных проектов

    Энергетика
    • 14 ноября, 2025
    • 22:53
    SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили реализацию совместных проектов

    Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем и главным исполнительным директором компании DeGolyer and MacNaughton Джоном Валласом.

    Как сообщили Report в SOCAR, на встрече была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством между компаниями в направлениях расчета и оценки запасов углеводородов, оптимизации планов разработки нефтегазовых месторождений.

    Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов.

    В ходе беседы противоположной стороне была предоставлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в соответствии с ее стратегическими целями, и достигнутых результатах, а также обсуждены новые возможности сотрудничества в направлениях оценки запасов, инновационных технологий, цифровизации.

    Лента новостей