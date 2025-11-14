İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    SOCAR və "DeGolyer and MacNaughton" şirkəti əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 22:41
    SOCAR və DeGolyer and MacNaughton şirkəti əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "DeGolyer and MacNaughton" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru Con Vallas ilə görüşüb.

    SOCAR-dan "Report"a bildirilib ki, görüşdə şirkətlər arasında karbohidrogen ehtiyatlarının hesablanması və qiymətləndirilməsi, neft-qaz yataqlarının işlənməsi planlarının optimallaşdırılması istiqamətləri üzrə uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Bu xüsusda birgə həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib.

    Söhbət zamanı SOCAR-ın strateji hədəflərinə uyğun olaraq, həyata keçirdiyi layihələr, əldə olunan nəticələr barədə qarşı tərəfə məlumat verilib, həmçinin ehtiyatların qiymətləndirilməsi, innovativ texnologiyalar, rəqəmsallaşma istiqamətlərində yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    SOCAR əməkdaşlıq neft
    Foto
