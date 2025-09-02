    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение

    Энергетика
    • 02 сентября, 2025
    • 12:19
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven, LTD  (CNCEC) подписали Рамочное соглашение.  

    Как сообщает "Report", обмен подписанным Соглашением состоялся при участии президента Ильхама Алиева и председателя компании CNCEC Мо Динци.  

    Документ предусматривает реализацию совместных проектов в Азербайджане и третьих странах.  

