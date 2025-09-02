SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение
Энергетика
- 02 сентября, 2025
- 12:19
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven, LTD (CNCEC) подписали Рамочное соглашение.
Как сообщает "Report", обмен подписанным Соглашением состоялся при участии президента Ильхама Алиева и председателя компании CNCEC Мо Динци.
Документ предусматривает реализацию совместных проектов в Азербайджане и третьих странах.
