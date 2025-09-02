SOCAR və Çinin "Seven LTD" şirkəti arasında Çərçivə Sazişi imzalanıb
Energetika
- 02 sentyabr, 2025
- 11:57
Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Çinin Milli Kimya Mühəndisliyi və Tikinti Korporasiyası "Seven LTD" arasında Çərçivə Sazişi imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, imzalanmış Sazişin Prezident İlham Əliyev və "China National Chemical Engineering" (CNCEC) şirkətinin sədri Mo Dinqqının iştirakı ilə mübadiləsi olub.
Sənəd Azərbaycanda və üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasını nəzərdə tutur.
Son xəbərlər
12:16
Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:16
Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıbİKT
12:13
Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıbEkologiya
12:10
Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilibMaliyyə
12:10
Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"daMaliyyə
12:07
Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:07
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıbMaliyyə
12:06
BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunubEnergetika
12:05