    SOCAR və Çinin "Seven LTD" şirkəti arasında Çərçivə Sazişi imzalanıb

    Energetika
    • 02 sentyabr, 2025
    • 11:57
    SOCAR və Çinin Seven LTD şirkəti arasında Çərçivə Sazişi imzalanıb

    Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Çinin Milli Kimya Mühəndisliyi və Tikinti Korporasiyası "Seven LTD" arasında Çərçivə Sazişi imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, imzalanmış Sazişin Prezident İlham Əliyev və "China National Chemical Engineering" (CNCEC) şirkətinin sədri Mo Dinqqının iştirakı ilə mübadiləsi olub.

    Sənəd Azərbaycanda və üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasını nəzərdə tutur.

    Rus Versiası Rus Versiası
    SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    SOCAR and CNCEC sign framework agreement

