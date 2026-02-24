SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации
Энергетика
- 24 февраля, 2026
- 16:45
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и британская Wood обсудили возможности сотрудничества в области возобновляемой энергетики и цифровизации.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным президентом Wood Стивом Николом.
Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством и обсудили ход реализации совместных проектов.
В ходе беседы рассмотрены проекты SOCAR, реализуемые в стране и за рубежом, возможности сотрудничества в секторах midstream, upstream и downstream.
