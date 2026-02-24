SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и британская Wood обсудили возможности сотрудничества в области возобновляемой энергетики и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным президентом Wood Стивом Николом.

Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством и обсудили ход реализации совместных проектов.

В ходе беседы рассмотрены проекты SOCAR, реализуемые в стране и за рубежом, возможности сотрудничества в секторах midstream, upstream и downstream.