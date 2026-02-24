Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

    Энергетика
    • 24 февраля, 2026
    • 16:45
    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и британская Wood обсудили возможности сотрудничества в области возобновляемой энергетики и цифровизации.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным президентом Wood Стивом Николом.

    Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством и обсудили ход реализации совместных проектов.

    В ходе беседы рассмотрены проекты SOCAR, реализуемые в стране и за рубежом, возможности сотрудничества в секторах midstream, upstream и downstream.

    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации
    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

    SOCAR Wood Ровшан Наджаф сотрудничество цифровизация
    Фото
    SOCAR Britaniya şirkəti ilə rəqəmsallaşdırma üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirib
    Фото
    SOCAR, UK's Wood discuss cooperation in digitalization

    Последние новости

    17:22

    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    17:13

    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    ИКТ
    17:12

    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Другие страны
    17:08

    Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    17:07

    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

    В регионе
    17:07
    Фото

    АЖД заявили о необходимости усиления координации по Среднему коридору

    Инфраструктура
    17:06

    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Внешняя политика
    17:02

    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей