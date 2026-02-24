İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 16:25
    SOCAR Britaniya şirkəti ilə rəqəmsallaşdırma üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Böyük Britaniyanın "Wood" şirkəti arasında bərpaolunan enerji, rəqəmsallaşdırma sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin "Wood" şirkətinin icraçı prezidenti Stiv Nikol ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə tərəflər arasında uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub, birgə həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyəti müzakirə edilib.

    Söhbət zamanı SOCAR-ın ölkə daxilində və xaricdə həyata keçirdiyi layihələr, eləcə də "midstream", "upstream", "downstream" sahələrində əməkdaşlıq imkanları da nəzərdən keçirilib.

    Bundan başqa, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    SOCAR Wood Rövşən Nəcəf Stiv Nikol bərpaolunan enerji
    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации
    SOCAR, UK's Wood discuss cooperation in digitalization

