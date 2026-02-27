SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на Каспии

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 27 февраля, 2026
    • 16:23
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская BP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сейсмических и скважинных исследований в Каспийском бассейне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    Согласно договоренностям, стороны реализуют передовое сейсмическое исследование с применением инновационных технологий для создания регионального псевдо-3D сейсмического куба путем интеграции и унификации ранее собранных данных. Отмечается, что это будет первый проект подобного рода в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Формируемый псевдо-3D сейсмический объем позволит существенно повысить качество региональной геологической интерпретации за счет снижения зависимости от разрозненных 2D сейсмических профилей.

    Такой подход обеспечит возможность бассейнового 3D-картирования, более глубокое понимание перспектив нефтегазоносности и снижение геологоразведочных рисков при реализации будущих проектов в Каспийском бассейне.

    В рамках сотрудничества SOCAR предоставит BP 2D сейсмические профили, данные по скважинам и геологические образцы. В свою очередь BP обеспечит обработку сейсмических материалов и проведение лабораторных анализов образцов. Псевдо-3D сейсмический массив будет сформирован подрядной компанией, обладающей современными техническими возможностями и подтвержденным опытом внедрения данной технологии.

    SOCAR və BP Xəzər hövzəsində seysmik və quyu tədqiqatları üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

