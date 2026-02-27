İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    SOCAR və BP Xəzər hövzəsində seysmik və quyu tədqiqatları üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Energetika
    • 27 fevral, 2026
    • 16:03
    SOCAR və BP Xəzər hövzəsində seysmik və quyu tədqiqatları üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə BP şirkəti arasında Xəzər hövzəsində seysmik və quyu tədqiqatları üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, sazişə əsasən, şirkətlər müxtəlif dövrlərdə toplanmış mövcud seysmik məlumatların uyğunlaşdırılması və birləşdirilməsi yolu ilə regional psevdo-3D seysmik həcm yaratmaq məqsədilə innovativ texnologiyaların tətbiq olunduğu qabaqcıl seysmik tədqiqat həyata keçirəcəklər. Bu, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda bu növdə ilk layihə olacaq.

    Yaradılacaq psevdo-3D seysmik həcm ayrı-ayrı 2D seysmik xətlərdən asılılığı azaltmaqla regional geoloji interpretasiyanı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Bu yanaşma hövzə miqyasında 3D xəritələşdirməyə imkan verəcək, kəşfiyyat potensialının daha dərindən anlaşılmasını təmin edəcək və Xəzər hövzəsi üzrə gələcək kəşfiyyat layihələrində risklərin azaldılmasına töhfə verəcəkdir.

    Əməkdaşlıq çərçivəsində SOCAR bp-yə 2D seysmik xətlər, quyu məlumatları və geoloji nümunələr təqdim edəcək. Bunun müqabilində bp seysmik məlumatların emalını və nümunələrin laborator analizini təmin edəcək. Psevdo-3D seysmik məlumatlar qabaqcıl texniki imkanlara və bu texnologiyanın tətbiqində təsdiqlənmiş təcrübəyə malik podratçı tərəfindən təqdim olunacaq.

    SOCAR BP şirkəti quyu tədqiqatları saziş
    SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на Каспии

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti