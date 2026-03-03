SOCAR готова к расширению сотрудничества с молдавскими энергокомпаниями
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 16:09
Азербайджан и Молдова обсудили возможности расширения энергетического сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой сообщение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету.
"На встрече отмечен существенный вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, в этой связи особо подчеркивалась роль Южного газового коридора. В ходе встречи также были рассмотрены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и энергетическими компаниями Молдовы", - говорится в информации.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
