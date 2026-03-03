Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:09
    SOCAR готова к расширению сотрудничества с молдавскими энергокомпаниями

    Азербайджан и Молдова обсудили возможности расширения энергетического сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой сообщение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету.

    "На встрече отмечен существенный вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, в этой связи особо подчеркивалась роль Южного газового коридора. В ходе встречи также были рассмотрены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и энергетическими компаниями Молдовы", - говорится в информации.

    Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Лента новостей