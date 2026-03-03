İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    SOCAR Moldovanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 14:49
    SOCAR Moldovanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Moldovanın enerji şirkətləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin Moldovanın energetika naziri Dorin Junqetu ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verdiyi qeyd olunub, bu baxımdan Cənub Qaz Dəhlizinin rolu xüsusi vurğulanıb.

    Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    SOCAR Moldovanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
    SOCAR Moldovanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
    SOCAR Moldovanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    SOCAR Moldova Rövşən Nəcəf
    Foto
    SOCAR expands co-op with Moldovan energy companies

    Son xəbərlər

    15:40

    İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar verib

    Futbol
    15:39

    "Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"

    Energetika
    15:36

    "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Energetika
    15:36

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    Region
    15:35

    Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"

    Energetika
    15:31

    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Region
    15:20

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    15:20

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    15:18

    TAP AG əməliyyatları üçün dekarbonizasiya planı hazırlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti