SOCAR Moldovanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
Energetika
- 03 mart, 2026
- 14:49
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Moldovanın enerji şirkətləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.
"Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin Moldovanın energetika naziri Dorin Junqetu ilə görüşündə aparılıb.
Görüşdə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verdiyi qeyd olunub, bu baxımdan Cənub Qaz Dəhlizinin rolu xüsusi vurğulanıb.
Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
15:40
İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar veribFutbol
15:39
"Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"Energetika
15:36
"TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıbEnergetika
15:36
ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölübRegion
15:35
Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"Energetika
15:31
Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşükRegion
15:20
Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHIDaxili siyasət
15:20
WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilibİnfrastruktur
15:18