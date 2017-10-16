SOCAR Energy Ukraine внедряет новую технологию для определения качества дизтоплива

Киев. 16 октября. REPORT.AZ/ В этом году компания SOCAR Energy Ukraine приобрела новейшее оборудование для определения качества дизельного топлива у украинско-шведской компании SocTrade.

Об этом украинскому офису Report заявил руководитель отдела продаж местного представительства SocTrade Михаил Гринько.

"Оборудование, которое купил SOCAR, предназначено для измерения предельной температуры фильтруемости. Это основной показатель, по которому можно квалифицировать дизтопливо как зимнее/летнее. Использование именно зимнего топлива при отрицательных температурах очень важно, ведь в противном случае ваш автомобиль попросту не заведется. Это самый компактный, многопрофильный и экологически чистый прибор в мире", - утверждает Гринько.

По его словам, это самый инновационный прибор, управление которым осуществляется с помощью iPad, а передача данных и электричества происходит "по воздуху". Прибор по многим показателям опережает аналогичную продукцию конкурентов.

Несмотря на то, что прибор изготовлен в Нидерландах, он отвечает всем требованиям украинского законодательства.

М.Гринько сообщил, что данное оборудование появилось на мировом рынке всего два года назад.

Сотрудничество SOCAR Energy Ukraine и SocTrade началось около трёх лет назад.