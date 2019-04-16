​SOCAR экспортировал 5,8 млн тонн нефти в I квартале

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 5,790 млн тонн нефти в первом квартале текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

За отчетный период экспорт газа по стране увеличился на 3,161 млрд кубометров, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечено, что основной причиной увеличения объемов экспорта газа как государством, так и SOCAR является начало поставок газа с "Шахдениз-2" в Турцию. На сегодняшний день по Южно-Кавказскому газопроводу транспортировано 1,4 млрд кубометров газа для коммерческих целей.

Экспорт нефти и нефтехимической продукции в январе-марте составил 456 379 тонн, увеличившись на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.