SOCAR экспортировал 253 тыс. тонн дизтоплива в этом году

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 47 090 тонн дизельного топлива, 3 926 тонн авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в апреле также экспортированы 117 тонн печного мазута, 8 314 тонн полиэтилена высокой плотности, 358 тонн изопропилового спирта, 4 710 тонн жидкой пиролизной смолы, 2 908 тонн пропилена и 1 405 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В целом, в январе-апреле 2017 года экспортировано 252 918 тонн дизельного топлива, 18 822 тонны авиатоплива, 117 тонн печного мазута, 32 593 тонны полиэтилена высокой плотности, 4 348 тонн изопропилового спирта, 21 922 тонны жидкой пиролизной смолы, 14 096 тонн пропилена и 10 083 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В апреле 2017 года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 555,19 доллара, авиатоплива - 493,19 доллара, дизельного топлива - 460,89 доллара, 1%-го серного мазута – 306,35 долларов, полиэтилена высокой плотности – 1 260 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 758,81 доллара, жидкой пиролизной смолы – 555,19 доллара, пропилена – 880 евро, изопропилового спирта – 1 575 евро.

В апреле стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 52,54 доллара/баррель, Urals – 51,75 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 53,83 доллара/баррель.