​SOCAR добыл 1,9 млн тонн нефти во втором квартале

Во втором квартале 2019 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за счет собственных ресурсов добыла 1,928 млн тонн нефти, 1,672 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания добилась сохранения стабильного уровня добычи по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Отмечено, что некоторые старые скважины вновь введены в эксплуатацию, пробурены новые скважины, увеличен объем буровых работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале текущего года объем буровых работ составил 41 593 тыс. м.

В отчетном периоде по стране (включая другие добывающие компании) добыто в общей сложности 9,061 млн тонн нефти, 8,238 млрд кубометров газа.