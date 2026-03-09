СМИ: Saudi Aramco предложила проводить срочные поставки нефти через тендеры

Компания Saudi Aramco предложила срочные поставки нефти посредством серии редких тендеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, такое решение принято на фоне фактического закрытия Ормузского пролива, которое вынуждает перенаправлять поставки через Красное море.

В частности, Saudi Aramco предложила для покупки три сорта нефти - Arab Extra Light, Arab Heavy и Arab Light.

За последние дни компания предложила около 4,6 млн баррелей этих сортов.