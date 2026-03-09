KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 10:27
    Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" şirkəti bir sıra nadir tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükü təklif edib.

    "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu qərar Hörmüz boğazının faktiki olaraq bağlanması fonunda qəbul edilib. Bu da tədarükləri Qırmızı dəniz vasitəsilə yönləndirməyə məcbur edir.

    "Saudi Aramco" üç növ neft təklif edib – "Arab Extra Light", "Arab Heavy" və "Arab Light".

    Son günlər ərzində şirkət bu növlərdən təxminən 4,6 milyon barel təklif edib.

    СМИ: Saudi Aramco предложила проводить срочные поставки нефти через тендеры
    Media: Saudi Aramco proposes spot oil deliveries via tenders

