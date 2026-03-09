KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edib
Energetika
- 09 mart, 2026
- 10:27
Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" şirkəti bir sıra nadir tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükü təklif edib.
"Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu qərar Hörmüz boğazının faktiki olaraq bağlanması fonunda qəbul edilib. Bu da tədarükləri Qırmızı dəniz vasitəsilə yönləndirməyə məcbur edir.
"Saudi Aramco" üç növ neft təklif edib – "Arab Extra Light", "Arab Heavy" və "Arab Light".
Son günlər ərzində şirkət bu növlərdən təxminən 4,6 milyon barel təklif edib.
Son xəbərlər
10:50
Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİBBiznes
10:47
Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıbHadisə
10:43
Türkiyənin Dənizli əyalətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
10:38
İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itiribFutbol
10:37
Foto
Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edibMədəniyyət siyasəti
10:29
İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunubXarici siyasət
10:27
Baş İdarə əməliyyat keçirib, 4 nəfərdən 43 kq narkotik vasitə götürülübHadisə
10:27
KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edibEnergetika
10:17