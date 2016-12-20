СМИ: "Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции; власти страны де-факто национализировали доли российской компании и Газпромбанка в Akfel Holding. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации, в начале декабря турецкие власти сменили совет директоров Akfel Holding, введя в него представителей Фонда страхования вкладов (TMSF) и консультантов. Источники, близкие к акционерам Akfel, рассказали, что TMSF неформально сообщил, что "выполняет функции акционеров".

Akfel Holding является крупнейшим частным импортером российского газа в Турцию. В холдинг входят три компании: Аkfel Gas (имеет действующий контракт с "Газпромом" на 2,25 млрд кубометров газа в год), Avrasia (соглашение на 0,5 млрд кубометров) и Enerco (на 2,5 млрд кубометров). В последних двух компаниях 60% принадлежит совместному предприятию Akfel и Газпромбанка. Еще 40% в Enerco владеет австрийская OMV.

Отмечается, что национализация Akfel Holding связана с подозрениями в связях с террористической организацией FETÖ учредителей компании – братьев Мурада и Фатеха Балтачы. М.Балтачы сейчас находится в заключении, Ф.Балтачы покинул страну.