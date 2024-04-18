СМИ: Экспорт иранской нефти достиг 6-летнего максимума

В первом квартале этого года экспорт иранской нефти достиг рекордного уровня за последние шесть лет.

В первом квартале этого года экспорт иранской нефти достиг рекордного уровня за последние шесть лет.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Vortexa.

Средний объем экспорта нефти из Ирана составил около 1,56 млн баррелей в день - максимум с третьего квартала 2018 года. Эксперты полагают, что Иран нарастил продажу нефти накануне новых санкций, которые западные страны собираются ввести после его ракетных атак на Израиль, избегая воздействия уже существующих санкций.

"Иранцы достигли настоящего мастерство в искусстве обхода санкций, - цитирует издание руководителя группы по глобальным рискам компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейру. - Если администрация Байдена хочет, чтобы санкции оказали реальный эффект, нужно обратить внимание на Китай".

Многие аналитики полагают, что Иран наращивает продажу нефти благодаря Китаю, который либо является ее конечным потребителем, либо перевалочным пунктом для дальнейшей продажи нефти или переработанных в КНР нефтепродуктов. Однако воздействовать на Китай, чтобы воспрепятствовать обходу Ираном санкций, довольно сложно. Иранская нефть проходит не через крупные государственные компании КНР, а поступает на небольшие частные НПЗ.