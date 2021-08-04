Ситуация на газовом рынке: Перспективы сотрудничества Туркменистана и Азербайджана

Аналитики нефтегазового рынка отмечают взлет цен на природный газ на европейских торговых площадках. Стоимость тысячи кубометров природного газа с поставкой в июле достигала пиковых значений до 464 долларов США – наивысшего показателя спотовых цен с марта

Аналитики нефтегазового рынка отмечают взлет цен на природный газ на европейских торговых площадках. Стоимость тысячи кубометров природного газа с поставкой в июле достигала пиковых значений до 464 долларов США – наивысшего показателя спотовых цен с марта 2018 года. Жаркая погода, установившаяся в европейских странах с начала лета, подстегнула спрос на "голубое топливо" для генерации электроэнергии. Вместе с тем, регион все еще ощущает последствия холодной зимы, опустошившей подземные хранилища.

Как передает Report, согласно полученным сообщениям, сейчас хранилища заполнены менее чем на 49%, что ниже среднего значения за предыдущие пять лет.

К тому же "Газпром" с 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Начали падать и поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также снижаться запасы в хранилищах приемных терминалов. С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд куб м) меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, а в годовом выражении снижение составило более 22%. Все эти факторы вместе с потребностями растущей экономики сделали европейский рынок остродефицитным, вызвав рекордный рост цен на газ в Европе.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация открывает хорошие перспективы перед всеми странами, экспортирующими газ в Европу, в том числе Азербайджаном, который в ноябре прошлого года начал коммерческие поставки своего газа в Европу по "Южному газовому коридору".

В увеличении поставок природного газа из Каспийского региона заинтересованы и Европа, и Турция, где в связи с ростом экономики спрос на газ в последние годы стабильно растет, достигнув в прошлом году 48,2 млрд кубометров. Помимо Азербайджана поставщиком "голубого топлива" может стать Туркменистан, являющийся крупным производителем и экспортером природного газа, постоянно наращивающим свой потенциал в этих сферах. Так, согласно озвученным на заседании правительства итогам семи месяцев, темп роста добычи природного и попутного газа составит, по предварительным данным, 123,5 процента, экспорта "голубого топлива" – 137 процентов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Реальные перспективы для экспорта туркменского газа по ЮГК открывает проект совместной разработки туркмено-азербайджанского нефтегазового месторождения "Достлуг" в Каспийском море. После подписания в январе этого года Меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море усилился интерес и к проекту Транскаспийского газопровода, по которому крупные объемы туркменского природного газа могли бы поставляться на рынки Европы через подключение к экспортным мощностям Азербайджана. По сообщениям СМИ, свою заинтересованность в этом проекте выразили такие мировые компании, как BP, Total и Shell.

На состоявшемся в конце июля в Ашхабаде двухдневном заседании совместной туркмено-азербайджанской рабочей группы по реализации Меморандума о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" стороны рассмотрели вопросы осуществления договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч, состоявшихся в марте и мае текущего года. Особый акцент был сделан на активизацию совместных работ по привлечению партнеров, а также инвесторов для успешного воплощения в жизнь перспективного межправительственного документа.

Интерес потенциальных инвесторов в лице крупных энергетических компаний могут привлечь дальнейшие шаги партнеров, и в частности подписание Ашхабадом и Баку коммерческого соглашения о реализации проекта разработки богатого месторождения "Достлуг". В активизации энергетического партнерства двух стран, в том числе в европейском направлении, важное значение будут иметь также политические решения, ожидаемые от предстоящего трехстороннего саммита Туркменистана, Азербайджана и Турции.