Sinopec открыл на юго-западе КНР крупное газовое месторождение

Китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пекинская газета "Бэйцзин жибао".
Запасы месторождения оцениваются порядка 387,8 млрд кубометров.
По сведениям издания, скорость потока газа в скважине "Цзиньши-103HF" позволяет добывать 258,6 тыс. кубометров в сутки.
Управляющий директор юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу назвал это "прорывом", благодаря которому существенно повысится производственный показатель всего месторождения.