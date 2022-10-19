Sinopec открыл на юго-западе КНР крупное газовое месторождение

Китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны.

Китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пекинская газета "Бэйцзин жибао".

Запасы месторождения оцениваются порядка 387,8 млрд кубометров.

По сведениям издания, скорость потока газа в скважине "Цзиньши-103HF" позволяет добывать 258,6 тыс. кубометров в сутки.

Управляющий директор юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу назвал это "прорывом", благодаря которому существенно повысится производственный показатель всего месторождения.