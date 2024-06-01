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Цена азербайджанской нефти упала ниже 83 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 83 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,03 доллара или 1,23%, до 82,75 доллара.
Энергетика
1 июня 2024 г. 11:04
Цена азербайджанской нефти упала ниже 83 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,03 доллара или 1,23%, до 82,75 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 81,62 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $83
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 83 dollardan aşağı düşüb

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