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"Азеришыг" продолжает реконструкцию электросети в Кяльбаджаре и Лачыне

"Азеришыг" продолжает реконструкцию электросети в Кяльбаджаре и Лачыне ОАО "Азеришыг" продолжает реконструкцию электросети в Кяльбаджаре и Лачыне.
Энергетика
1 июня 2024 г. 13:47
Азеришыг продолжает реконструкцию электросети в Кяльбаджаре и Лачыне

ОАО "Азеришыг" продолжает реконструкцию электросети в Кяльбаджаре и Лачыне.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, на территории Кяльбаджарского района продолжается прокладка линий электропередачи в 35 кВ.

Работы в селах Аггая, Милли, Гамышлы и Мерджимек Кяльбаджарского района находятся на финальной стадии.

Продолжается строительство подстанции в 110/35 кВ в поселке Истису, и прокладка участка линии электропередачи в 110 кВ от Кяльбаджара до Истису. На территории города завершено строительство новой подстанции в 35/0.4 кВ и Центра цифрового управления.

В Лачыне работы по реконструкции электросетей также продолжаются ускоренными темпами. Завершено обновление электросетей Лачынского района в направлении сел Забух, Джагазур, Горчу, Гарагель и завершается строительство линии в 35 кВ в направлении сел Шелве, Гарагель, Сус, Бейлик, Загазур, Минкенд.

А в селе Гушчу началось строительство новой кабельной воздушной линии ÖIN-3. Ведутся подготовительные работы к строительству новой подстанции в 35/0.4 кВ и Центра цифрового управления в городе Лачыне, а также новой подстанции в 110/35/10 кВ на территории села Минкенд.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Kəlbəcər və Laçında elektrik təsərrüfatını yenidən qurur

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