Cийарто: Наша цель - обеспечить поставки азербайджанского газа на венгерский рынок

Одной из главных целей Венгрии на данный момент - это обеспечение поставок азербайджанского природного газа на венгерский рынок

Одной из главных целей Венгрии на данный момент является обеспечение поставок азербайджанского природного газа на рынок этой страны.

Как передает Report, об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что неделю назад он уже обсуждал расширение сотрудничества с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым: "Всего неделю назад мы встретились с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в Будапеште, где договорились улучшить сотрудничество между нашими странами и вывести партнерство на новый уровень. В этом смысле сегодня мы продолжаем совместную работу в Баку".

По его словам, Венгрия является старым другом Азербайджана.

"Наша цель – как можно скорее обеспечить поставки природного газа из Азербайджана на венгерский рынок", - заключил Сийарто.