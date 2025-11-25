Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Шеннон Слокум: Нефть и газ сохранят ключевую роль даже при переходе на ВИЭ

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 12:57
    Роль нефти и газа в мировой экономике не уменьшится, несмотря на активный переход к возобновляемым источникам.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент компании "Halliburton" по Восточному полушарию Шеннон Слокум на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

    По его словам, статистика потребления энергоресурсов демонстрирует глубокий дисбаланс в мировом масштабе.

    "Один миллиард жителей планеты потребляет в среднем около 13 баррелей нефти на человека в год. Тогда как оставшиеся более 7 млрд человек используют лишь около 3 баррелей ежегодно. По мере экономического роста в развивающихся странах их энергопотребление неизбежно будет расти", - заявил он.

    Слокум отметил, что доступность энергии остается серьезной проблемой для многих регионов мира: "Мы учим наших детей выключать свет, когда выходят из комнаты, в то время как в некоторых частях планеты люди все еще с трудом находят топливо для приготовления пищи. Для них даже простое нажатие кнопки, чтобы включить свет, - непозволительная роскошь".

