İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Şannon Slokum: "Enerji keçidi fonunda neft və qazın rolu azalmayacaq"

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:27
    Şannon Slokum: Enerji keçidi fonunda neft və qazın rolu azalmayacaq

    Dünyada enerji keçidi fonunda neft və qazın rolu azalmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Halliburton" şirkətinin Şərqi yarımkürə üzrə prezidenti Şannon Slokum Bakıda keçirilən "SPE Xəzər Texniki Konfransı"nda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dünya əhalisinin 1 milyard nəfəri ildə adambaşına orta hesabla təxminən 13 barel neft istehlak edir: "Qalan 7 milyarddan çox insanın illik istehlakı isə cəmi 3 barel səviyyəsindədir. Aşağı istehlak səviyyəsinə malik ölkələrdə iqtisadi inkişaf sürətləndikcə, bu göstəricinin yüksəlməsi qaçılmaz olacaq".

    Ş. Slokum inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün enerji əlçatanlığının hələ də ciddi çağırış olaraq qaldığını vurğulayıb: "Biz övladlarımıza gündüz işığı söndürməyi öyrətməyə çalışırıq, amma dünyanın bəzi yerlərində insanlar hələ də yemək bişirmək üçün yanacaq tapmaqda çətinlik çəkir. Onlarda sadəcə bir düymə ilə işığı yandırmaq belə lükstdür."

    Şirkət rəsmisi "Halliburton"un Azərbaycandakı fəaliyyətinə də toxunub: "Azərbaycandakı əməkdaşlarımızın 94–95 %-i yerli mütəxəssislərdir. Liderlik komandasının təxminən 70 %-i də azərbaycanlılardan ibarətdir".

    Ş. Slokumun sözlərinə görə, şirkət milli kadrların inkişafına xüsusi diqqət ayırır: "Onları universitetdən sonra dünyanın müxtəlif təlim mərkəzlərinə göndəririk, süni intellekt və yeni texnologiyalar üzrə bacarıqlarını gücləndiririk. Daha sonra onları müxtəlif ölkələrdə işə cəlb edir və təcrübə qazandıqdan sonra geri qaytarırıq".

    Natiq vurğulayıb ki, neft-qaz sənayesinin gələcək inkişafı iki əsas faktora söykənir - insan kapitalı və texnologiya: "Sənayenin keçdiyi yol çox həyəcanvericidir. Xəzər regionu böyük potensiala malikdir və inanıram ki, yerli kadrlarla qabaqcıl texnologiyaların sintezi bu potensialı daha da gücləndirəcək".

    "Halliburton" Şannon Slokum "SPE Xəzər Texniki Konfransı"
    Шеннон Слокум: Нефть и газ сохранят ключевую роль даже при переходе на ВИЭ
    Shannon Slocum: Oil and gas to remain key even in transition to renewables

    Son xəbərlər

    13:49

    Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:45

    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Biznes
    13:42

    Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    13:38

    Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər

    Region
    13:37

    Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı oldu

    Daxili siyasət
    13:35

    "Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"

    Futbol
    13:35

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Energetika
    13:34
    Foto

    "Səyyar Gənclər Xidməti"nin bağlanış mərasimi Xankəndidə başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti